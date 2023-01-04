В Иране освободили задержанную за поддержку протестов актрису

Иранские власти освободили под залог известную актрису Таране Алидусти, продержав ее в заключении почти три недели за поддержку протестного движения. Об освобождении сообщила ее адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таране Алидусти

Фото: Stephane Mahe / Reuters Таране Алидусти

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Госпожа Алидусти — одна из самых известных звезд иранского кинематографа, получившая международную известность благодаря ролям в отмеченных наградами фильмах режиссера Асгара Фархади, включая оскароносный фильм 2016 года «Коммивояжер».

«Мой клиент был освобожден под залог сегодня (в среду)»,— сообщила агентству ISNA адвокат Захра Миноуи (перевод по AFP). На снимках, опубликованных иранскими СМИ, в том числе газетой Shargh, видно, как она выходит на свободу из тегеранской тюрьмы Эвин, сжимая в руках цветы и, что примечательно, без исламского головного платка, что явно противоречит строгим законам Ирана об одежде. Ведущие деятели иранской киноиндустрии, все еще находящиеся в стране, вышли поприветствовать ее, в том числе режиссеры Мани Агиги и Саид Рустаи, показали снимки.

Задержание актрисы вызвало возмущение в киноиндустрии и усилило обеспокоенность по поводу подавления иранскими властями более чем трехмесячных протестов, в результате которых были задержаны тысячи человек, отмечает AFP.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб.

О последствиях протестов читайте в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Мария Федотова