Запорожские власти сообщили об обстреле города Васильевка

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле «вооруженными формированиями сопредельных территорий Украины» жилого квартала города Васильевка. По предварительным данным, пострадали более десяти человек, сообщает господин Балицкий. Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщает о двух погибших.

Васильевка — административный центр Васильевского района.

«На месте работают службы МЧС. Разрушения получила гражданская инфраструктура. Находимся на прямой связи с администрацией города Васильевка и всеми экстренными службами. Пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка»,— пишет врио губернатора в Telegram-канале.

«Удар боевиков по Васильевке пришелся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. По предварительным данным, огонь велся из HIMARS»,— сообщает господин Рогов. По его данным, количество погибших увеличилось до двух, количество раненых уточняется. Сначала он сообщал, что удар был нанесен по зданию военной комендатуры.

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Мария Федотова