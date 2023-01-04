Глава нацсовета Латвии исключил возвращение лицензии «Дождю»

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что возвращение лицензии на трансляцию телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иностранным агентом) невозможно.

«Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь" серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе. С нашей стороны измениться не может»,— сказал господин Аболиньш в эфире Латвийского радио (цитата по «РИА Новости»).

Глава нацсовета заявил, что даже после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанных с Россией, в нем до сих пор «тотально доминирует русский язык», поэтому власти не видят причин поддерживать это доминирование, возвращая «Дождю» лицензию.

Вещание «Дождя» в Латвии остановилось 8 декабря. Это произошло после того, как 1 декабря в эфире телеканала ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. Журналиста уволили. Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала.

Эрдни Кагалтынов