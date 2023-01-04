Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава нацсовета Латвии исключил возвращение лицензии «Дождю»

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что возвращение лицензии на трансляцию телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иностранным агентом) невозможно.

«Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь" серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе. С нашей стороны измениться не может»,— сказал господин Аболиньш в эфире Латвийского радио (цитата по «РИА Новости»).

Глава нацсовета заявил, что даже после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанных с Россией, в нем до сих пор «тотально доминирует русский язык», поэтому власти не видят причин поддерживать это доминирование, возвращая «Дождю» лицензию.

Вещание «Дождя» в Латвии остановилось 8 декабря. Это произошло после того, как 1 декабря в эфире телеканала ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. Журналиста уволили. Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...