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Коммерсантъ FM
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Турция может расширить совместное с Россией патрулирование на севере Сирии

Формат совместного патрулирования турецких и российских военных на севере Сирии может быть расширен. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Хулуси Акар

Хулуси Акар

Фото: Johanna Geron / Reuters

Хулуси Акар

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Встречи (с Россией.— “Ъ”) будут продолжены. По этому поводу достигнуты необходимые договоренности. Мы можем развивать совместное патрулирование с Россией на севере Сирии. Этот процесс будет продолжаться в форме повторных встреч экспертов»,— сказал господин Акар (цитата по телеканалу TRT).

Так господин Акар прокомментировал встречу глав министерств обороны и разведок России, Турции и Сирии, которая состоялась в Москве 28 декабря. По данным Минобороны РФ, стороны обсудили ситуацию в Сирии и меры по борьбе с экстремистами в стране. Во время встречи также обсуждалась необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе.

Источник газеты Al Watan сообщал, что по итогам встречи было заявлено о том, что Турция согласилась на полный вывод войск с севера Сирии. 31 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе, в частности, гарантии, что оставленную территорию не займут террористические организации.

Эрдни Кагалтынов

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