Стоимость Brent упала до $80 за баррель впервые с 21 декабря

Фьючерсы нефти сорта Brent на март на лондонской бирже ICE опустились до $80,19 за баррель к 13:42 мск. К 13:50 падение ускорилось до $79,93 за баррель впервые с 21 декабря, к 13:54 показатель вернулся к $80,2 за баррель. С открытия торгов 4 января нефть этой марки подешевела на 2,33%.

Фьючерсы на февраль на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи стоят $75,17 за баррель, сократившись на 2,29% с открытия торгов.

В конце 2022 года цена Brent превышала $84 за баррель. 3 января она выросла до $87 за баррель впервые с 5 декабря. Падение цен на нефть связывали с опасениями о состоянии мировой экономики.

Что будет с рублем, долларом и нефтью — в прогнозе «Ъ».

Олеся Павленко