Владимир Ивич стал главным тренером ФК «Краснодар»

Главный тренер израильского футбольного клуба «Маккаби» Владимир Ивич покинул свой пост, сообщила пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Позже пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщила, что Ивич занял пост главного тренера команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ивич

Фото: Matthew Childs / Reuters Владимир Ивич

Фото: Matthew Childs / Reuters

Как уточнили в «Краснодаре», контракт с Владимиром Ивичем заключен на два года. Милош Веселинович и Синиша Гогич будут его ассистентами, Христос Келпекис — тренером по работе с вратарями.

«Маккаби» находится на втором месте в чемпионате Израиля с 36 очками в 16 матчах. Это самый титулованный клуб в истории израильского футбола. Сербский футболист Владимир Ивич занимал пост главного тренера команды с июня 2022 года. Он также работал с клубом с 2018 по 2020 год.

Олеся Павленко