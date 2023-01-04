Acer представил велотренажер для работы за ноутбуком

Компания Acer представила eKinekt Bike Desk 3 — велотренажер, разработанный специально для работы за ноутбуком во время тренировки. Стоимость Acer eKinekt Bike Desk 3 составит $999, а продажи нового велотренажера начнутся летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Acer eKinekt Bike Desk 3

Фото: Acer Acer eKinekt Bike Desk 3

Фото: Acer

Классический велотренажер получил закрепленный над рулем стационарный стол, на котором можно установить ноутбук, а стойка оснащена двумя портами USB Type-A и портом USB Type-C. Для размещения аксессуаров предусмотрены подстаканник и крючок для сумки.

В рабочем режиме поверхность стола перемещается ближе к креслу, чтобы пользователи могли сидеть в вертикальном положении при наборе текста и вращении педалей. В спортивном режиме столешница сдвигается вперед, что дает больше места для оптимального положения человека на тренажере и обеспечивает дополнительное пространство для ног для увеличения мощности вращения педалей.

eKinekt Bike Desk 3 позволяет пользователям тренироваться во время работы, используя кинетическую энергию вращения педалей велосипедиста для питания тренажера и зарядки устройств. Один час равномерной езды на велосипеде со скоростью 60 об/мин может генерировать 75 Вт энергии для электрических устройств.

Мобильное приложение eKinekt позволяет в режиме реального времени собирать информацию о продолжительности тренировки, пройденном расстоянии и скорости, а также показывает предполагаемое количество сожженных калорий и ватт, генерируемых при вращении педалей. Для более точного контроля пользователи могут вводить личную информацию, такую как рост, вес, пол и возраст, в свои профили приложений, чтобы отслеживать историю тренировок.

Максим Вершинин