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Коммерсантъ FM
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Samsung анонсировал духовой шкаф с искусственным интеллектом

Компания Samsung в рамках выставки потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе анонсировала новую линейку умной бытовой техники для кухни.

В комплект вошли холодильник Bespoke 4 Door Flex и духовой шкаф Bespoke AI Oven, которые способны работать в связке с другими устройствами по протоколу SmartThings. Особенностью холодильника стала поддержка сервиса Amazon Your Essentials, позволяющего заказывать продукты, которых не хватает, и 32-дюймовый экран, предоставляющий возможность не только смотреть видео, но и контролировать приготовление еды.

Духовой шкаф оснащен камерой, которая транслирует на экран процесс приготовления блюд, а интеллектуальная технология распознавания продуктов позволяет контролировать время и ход готовки, чтобы предупредить человека в момент, когда блюдо готово. Интеллектуальный помощник Samsung Cooking Assistant способен рекомендовать оптимальные настройки духовки для приготовления конкретного блюда, распознавая более сотни разных ингредиентов и рецептов. По желанию пользователя он может использовать духовой шкаф для ведения в интернете прямых видеотрансляций процесса приготовления блюд, а кроме того устройство может отправлять владельцу на смартфон фотографии, иллюстрирующие степень готовности еды.

Кроме того, компания заявила о создании помощника SmartThings Cooking, который подсказывает оптимальные рецепты с учетом имеющихся в наличии продуктов. Система способна синхронизироваться с приложением Samsung Health и, используя индекс массы тела и данные о ежедневной активности, предлагать индивидуальные рекомендации по питанию с учетом состояния здоровья пользователя и его планов по изменению физической формы.

Максим Вершинин

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