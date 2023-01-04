В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил официальный ресурс по оповещению граждан.

В ночь с 3 на 4 января воздушную тревогу в восточных регионах Украины объявляли дважды. Последний раз в «красной зоне» оказались Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Харьковская области Украины, а также на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей 4 января около 2:22 мск.

2 января воздушную тревогу объявили в большинстве украинских городов. Ее отменили к утру. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Деснянском районе. СМИ сообщали о взрывах в других районах Киева и в Киевской области, а также в Запорожье, Днепре, Мелитополе и в Черкасской области.

Эрдни Кагалтынов