Украина стала главным импортером немецкого оружия в 2022-м году

В 2022 году правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму около €8,35 млрд, четверть этого объема — почти €2,25 млрд— пришлась на поставки Украине. Об этом говорят данные министерства экономики Германии, которые приводит канал Tagesschau. Второе место в списке главных получателей немецкого оружия заняли Нидерланды, третье и четвертое — США и Великобритания.

Германия поставляет Украине самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, а также системы ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo. Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре говорил, что Германия вместо танков Leopard и Marder поставляет бронемашины Dingo.

8 декабря правительство Германии отчиталось об отправке на Украину 20 бронемашин Dingo. 12 декабря господин Кулеба заявил, что Германия по-прежнему не дает согласие на передачу Украине танков Leopard. Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник предлагал создать европейский танковый альянс для передачи Leopard-2 Украине.

Анастасия Ларина