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Коммерсантъ FM
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Власти Украины недовольны беседой нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью Times of Israel, что позиция израильских властей в отношении военного конфликта с Россией «неясна». Издание указывает, что в разговоре посол заявил о «возмущении» украинской стороны поступком нового главы израильского МИДа Эли Коэна, который накануне поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала войны»,— сказал господин Корнийчук. «К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит»,— заявил он.

В ходе телефонных переговоров Эли Коэн и Сергей Лавров обсуждали российско-израильские отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке. Сергей Лавров рассказал господину Коэну о ходе военной операции на Украине.

За день до этого, 2 января, Эли Коэн говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По данным The Times of Israel, господин Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Сергею Лаврову послание. Его содержание не раскрывается.

Анастасия Ларина

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