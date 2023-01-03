В Германию прибыла первая партия СПГ из США

На терминал в Вильгельмсхафене в Германии прибыла первая партия сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила пресс-служба компании Uniper.

Судно Maria Energy, на котором прибыла партия, было закружено 19 декабря 2022 года в США. Оно перевезло 170 тыс. кубометров СПГ. По оценкам Uniper, этот объема газа позволит обеспечить 50 тыс. домохозяйств в течение одного года.

17 декабря 2022 года в Вильгельмсхафене открыли первый в Германии терминал для приема СПГ. 21 декабря его ввели в эксплутацию. Его объемов хватит для обслуживания более 50 тыс. домов в Германии в год.

Олеся Павленко