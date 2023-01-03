Путин поручил установить льготы для участников военных действий на стороне ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о создании системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для людей, участвовавших в военных действиях на востоке Украины на стороне ДНР и ЛНР начиная с 2014 года. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.

Поручение закреплено за правительством и комиссией Государственного Совета России по направлению «Государственное и муниципальное управление». Они должны внести предложения об изменениях в законодательство России до 1 февраля. Ответственными за его выполнение назначены премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Поручение выдано по итогам встречи Владимира Путина с матерями участников военных действий на Украине. Она прошла 25 ноября 2022 года.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко