Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным

Президент России Владимир Путин своим указом установил дополнительные социальные гарантии для военных и нацгвардейцев, проходящих службу в зоне военной операции. Документ, в частности, закрепляет размер выплат, положенных раненым военнослужащим или семьям погибших, а также закрепляет порядок расчета выслуги лет для получения льготной пенсии.

Согласно документу, для семей погибших в ходе военной операции на Украине военных устанавливается выплата в 5 млн руб. Средства будут распределяться между членами семьи в равных долях. Также закрепляется выплата в 3 млн руб. для военных, получивших ранение, контузию или травму в ходе выполнения задач в зоне боевых действий. Получение этих выплат не учитывается при назначении военных и их семьям других выплат и льгот.

Кроме этого, для военнослужащих устанавливаются льготные условия для получения пенсии: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко