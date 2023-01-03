Экспорт бензина из Индии вырос на 142%

В 2021–2022 годах экспорт бензина индийскими нефтегазовыми компаниями Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum Corporation вырос на 142%. Объем экспорта бизнеса достиг 668 тыс. метрических тонн. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на данные государственной статистики.

При этом экспорт дизельного топлива вырос на менее чем на 1%, с 1985 тыс. тонн до 1994 тыс. тонн.

Издание не уточнило, в какие страны индийские компании продавали бензин и дизельное топливо.

Ранее СМИ сообщали о росте объемов поставок российской нефти в Индию. По информации The Independent, в ноябре объем экспорта российской нефти в Индию достиг рекордных 1,03 млн баррелей в день.

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