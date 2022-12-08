Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а объем поставок продолжает расти. Как сообщает The Independent со ссылкой на аналитическую компанию Kpler, по предварительным подсчетам, в ноябре объем экспорта российской нефти в Индию достиг 1,03 млн баррелей в день — это новый рекорд. Это, скорее всего, позволит России стать крупнейшим поставщиком нефти в Индию и в декабре, считает ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэт Смит. Таким образом, Россия сохранит лидерство по данному показателю в течение трех месяцев подряд.

Ранее представители индийского правительства давали понять, что Индия не намерена поддерживать решение западных стран об ограничении цен на российскую нефть. Об этом, отвечая на вопрос об отношении страны к потолку цен на нефть, заявил 8 ноября глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Такую позицию в интервью The Independent подтвердил представитель Министерства нефти страны Раджив Джайн. «Мы будем покупать везде, где получим самую дешевую нефть. Мы не беспокоимся о том, чтобы стать страной номер один или номер два, наш интерес заключается в покупке у тех, от кого мы можем получить самую дешевую нефть»,— заявил господин Джайн, добавив, что введение странами G7 потолка цен на российскую нефть никак не скажется на ее поставках в Индию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не видит Дели толку в потолке».

Кирилл Сарханянц