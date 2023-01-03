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Коммерсантъ FM
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МИД РФ заявил о стремлении Южной Кореи не сворачивать связи с Россией

Россия видит стремление Южной Кореи к прагматичному курсу в отношениях с Москвой, утверждает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он убежден, что Вашингтон хочет «оторвать» Сеул от Москвы. Якобы из-за этого южнокорейские власти присоединились к антироссийским санкциям.

«Видим и стремление проводить сбалансированный, прагматичный курс на российском направлении, не допустить резкого сворачивания связей с Россией, найти способы минимизации ущерба от западных рестрикций для двустороннего сотрудничества»,— сказал господин Руденко в интервью ТАСС. Он добавил, что Россия «настроена аналогично».

Южная Корея присоединилась к санкциям против России и, в частности, прекратила все трансакции с Центробанком РФ, а также ввела ограничения против РФПИ, ФНБ и банка «Россия». При этом она добилась исключения своих фирм из санкций США против российского экспорта. Reuters также сообщал, что Южная Корея продолжает импорт российских нефтепродуктов через Тунис.

Лаура Кеффер

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