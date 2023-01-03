В Подмосковье при столкновении электрички с такси погибли два человека

В подмосковной Ивантеевке электричка столкнулась с такси. В результате погибли два человека, сообщает РЕН ТВ. ДТП произошло между станциями «Ивантеевка» и «Детская».

По предварительным данным, поезд выполнял маршрут Москва—Фрязино. От удара машину затащило под поезд. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на Ярославском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. Запущены компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино—Воронок и Детская— Зеленый Бор.

Лаура Кеффер