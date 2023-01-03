Актера фильмов Marvel Реннера прооперировали после того, как на него наехала снегоуборочная машина

Американский актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах о вселенной Marvel, получил травмы во время уборки снега. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя актера. Джереми Реннер перенес несколько операций.

По информации телеканала, во время уборки снега возле своего дома в штате Невада актер получил «тупую травму груди и ортопедические травмы». Он находится в отделении терапии в критическом состоянии. По данным портала TMZ, снегоуборочная машина наехала на ногу актера, в результате чего он потерял много крови.

В декабре на США обрушился снежный шторм, в результате которого погибли не менее 40 человек по всей стране. Температура воздуха падала до –45°C. По данным национальной метеорологической службы США, более 200 млн человек, или около 60% населения США, столкнулись с различными проблемами из-за снежного шторма.

Анастасия Ларина