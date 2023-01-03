Новый президент Бразилии отменил приватизацию восьми госкомпаний

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, инаугурация которого прошла 1 января, отменил приватизацию восьми крупных государственных компаний, которые до этого были приватизированы прошлым президентом Жаиром Болсонару. Об этом сообщил бразильский портал G1.

В числе компаний, которые останутся под контролем государства, — нефтегазовый гигант Petrobras. Ранее Лула да Силва был осужден на 9,5 лет за коррупцию при строительстве объектов этой компании.

Лула Да Силва был избран на пост президента Бразилии 31 октября. Он обошел Жаира Болсонару с отрывом в 2% голосов. Ранее Луис Инасиу Лула Да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год. На его инаугурации была спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. По данным СМИ, Жаир Болсонару покинул страну 30 декабря.

Подробнее о новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Анастасия Ларина