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В Бразилии проходит церемония прощания с Пеле

На стадионе бразильского футбольного клуба «Сантос» в Сан-Паулу проходит церемония прощания с Пеле, сообщает Reuters.

Гроб с телом футболиста выставлен в центре стадиона «Вила Белмиро». Первыми простились с умершим его родственники и друзья. Их запустили на стадион в 10:10 по местному времени (16:10 мск).

В числе первых с легендой бразильского футбола простился президент FIFA Джанни Инфантино. Он заявил, что попросит каждую страну назвать стадион в честь Пеле, единственного человека, который выигрывал три чемпионата мира в качестве игрока.

Доступ на стадион будет открыт всем желающим до 10 утра 3 января. После этого тело Пеле пронесут по всем улицам города и доставят в мемориал «Вселенский некрополь». Это 32-этажное здание, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кладбище в мире.

Пеле умер 29 декабря в возрасте 83 лет. С 2021 года он боролся с раком толстой кишки.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный футболист, завоевавший три титула чемпиона мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 голов. В 1995–1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.

Подробнее о значении Пеле для футбола — в материале «Футбол потерял короля».

Эрдни Кагалтынов

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