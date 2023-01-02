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Коммерсантъ FM
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На священника УПЦ в Виннице напали с ножом

Клирик Украинской православной церкви Антоний Ковтонюк подвергся нападению с ножом в храме в честь Покрова Божией Матери в Виннице. Священник госпитализирован и находится в реанимации. Нападавшего задержала полиция, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

По информации пресс-службы, нападение произошло сегодня, 2 января, около 9 утра по местному времени (10:00 мск).

«Нападающим был неизвестный человек, который вошел в храм и стал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужу. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло»,— говорится в сообщении Винницкой епархии. В настоящее время господин Ковтонюк прооперирован и находится в реанимации, добавила пресс-служба.

Нападавший отказался подчиниться требованиям прибывшей на место полиции, правоохранители применили оружие, ранили нападавшего в ногу и задержали его, сообщили в епархии.

Пресс-служба также поблагодарила всех, кто молится за здоровье священника и «в очередной раз» призвала всех работников СМИ «перестать разжигать религиозную рознь на Украине».

В 2022 году Служба безопасности Украины неоднократно проводила «контрразведывательные мероприятия» по выявлению российского влияния на объектах УПЦ. В частности, 14 декабря сообщалось о проверках на 19 объектах Украинской православной церкви. 21 декабря глава СБУ Василий Малюк заявил, что в отношении священников УПЦ возбуждено 50 уголовных дел. По его словам, ведомство вычищает «российских агентов».

Эрдни Кагалтынов

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