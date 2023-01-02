«Зенит» подтвердил переход Ловрена в «Лион»

«Зенит» и «Лион» согласовали трансфер хорватского капитана российского клуба Деяна Ловрена. Он решил вернуться во французский «Лион», сообщает пресс-служба «Зенита». Подробности об условиях его контракта не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деян Ловрен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Деян Ловрен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хорват покинул «Лион» в 2013 году. За «Зенит» Ловрен выступал с 2020 года, за это время он забил три мяча и сделал три результативные передачи. Издание L`Equipe писало, что контракт с футболистом подпишут на два года. Портал Transfermarkt оценивал стоимость игрока в €3,5 млн.