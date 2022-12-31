L'Equipe: Ловрен переходит из «Зенита» в «Лион»

Хорватский капитан российского клуба «Зенит» 33-летний Деян Ловрен возвращается во французский «Лион». Об этом сообщает французское издание L'Equipe в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деян Ловрен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Деян Ловрен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Лион» договорился о переходе хорвата, который покинул клуб в 2013 году, пишет L'Equipe. Контракт будет подписан на два года. За «Зенит» Ловрен выступает с 2020 года.

Ранее появилась информация, что «Лион» договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у хорвата оставалось шесть месяцев из срока по контракту, сообщает «Спорт-Экспресс». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3,5 млн.

Мария Федотова