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Коммерсантъ FM
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Движение судов через Дарданеллы восстановлено

Проход судов через пролив Дарданеллы в Турции возобновлен, сообщило управление контроля движения судов. Из-за тумана движение останавливали более чем на четыре часа.

«Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся»,— говорится в сообщении управления (цитата по «РИА Новости»).

На фоне военной операции РФ на Украине турецкие власти в апреле решили перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. С 7 октября также была увеличена стоимость прохода через проливы.

Лаура Кеффер

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