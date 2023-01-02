Движение судов через Дарданеллы восстановлено

Проход судов через пролив Дарданеллы в Турции возобновлен, сообщило управление контроля движения судов. Из-за тумана движение останавливали более чем на четыре часа.

«Судоходство возобновлено в нормальном режиме после того, как туман рассеялся»,— говорится в сообщении управления (цитата по «РИА Новости»).

На фоне военной операции РФ на Украине турецкие власти в апреле решили перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. С 7 октября также была увеличена стоимость прохода через проливы.

Лаура Кеффер