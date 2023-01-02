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Коммерсантъ FM
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В проливе Дарданеллы приостановлено движение судов из-за тумана

Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях. Причиной стал густой туман, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление службы по движению судов в проливе. Местное паромное сообщение продолжается.

Кроме того, из-за тумана 22 самолета были перенаправлены из аэропорта Сабиха Гёкчен в новый аэропорт Стамбула. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Сабиха Гёкчен закрыта для приема самолетов, ее работу должны возобновить в 10:00.

Напомним, Турция в середине апреля полностью перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей на фоне российской военной операции на Украине. С 7 октября турецкие власти также увеличили стоимость прохода через проливы в пять раз.

Лаура Кеффер

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