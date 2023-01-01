Великобритания сообщила о прекращении импорта российского СПГ с 1 января

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон прекратил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января. В ведомстве подчеркнули, что поставки газа позволяют России финансировать спецоперацию на Украине.

«Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа»,— говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

О планах прекратить поставки СПГ из России МИД Великобритании сообщал 28 октября. Решение принято с целью снизить зависимость от российского топлива. По данным исследовательской компании ICIS на декабрь, в 2022 году Евросоюз и Великобритания закупили почти на 21% больше российского СПГ, чем в 2021-м.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в 2022 году крупнейшим источником поставок СПГ в Лондон стали США. В 2023 году планируется заменить российский СПГ в том числе поставками из Катара и Азербайджана.

Лусине Баласян