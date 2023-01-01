Пожар в московском ресторане «Тарас Бульба» потушен

Сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане «Тарас Бульба», который начался сегодня, 1 января, около 9:00. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Ресторан расположен по адресу 1-й Волконский переулок, д. 15. Это рядом с Садовым кольцом (Садовая-Самотечная улица) неподалеку от станции метро «Цветной бульвар».

Как сообщает столичное управление МЧС, пожар был локализован в 10:56, в 13:39 — полностью ликвидирован. Возгорание произошло на первом этаже ресторана. Причина неизвестна. СМИ писали, что перекрытия между первым и вторым этажами обрушились.

В тушении пожара участвовали 123 человека личного состава и 35 единиц техники. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, отметили в спасательном ведомстве.