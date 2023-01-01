Пригожин рассказал об отношении бойцов ЧВК «Вагнер» к пленным

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы его частной военной компании берут «много пленных» солдат армии противника во время спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, к пленным жестче относятся те бойцы, которые находятся на передовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В беседе с корреспондентом «РИА Новости» господин Пригожин рассказал (приводится с сокращениями): «Пленных много. Кто-то ранен, кто-то испугался. К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении.— ''Ъ'') эти пленные совершенно другие, они уже философствуют».

Военная спецоперация проводится на Украине по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля. Помимо формирований армии РФ, в ней участвуют бойцы частной военной компании. Осенью СМИ сообщали, что Евгений Пригожин лично вербует заключенных для участия в боевых действиях на Украине в составе ЧВК.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов