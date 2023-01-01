Минтранс закрепил право пассажиров верхних полок поездов сидеть на нижних

Пассажиры верхних полок российских поездов получат право садиться на нижние для приема пищи на завтрак, обед и ужин с осени 2023 года, сообщило «РИА Новости» пресс-служба Минтранса.

По информации агентства, в 2022 году министерство внесло изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге. Согласно документу, с 1 сентября 2023 года пассажир с нижней полки обязан по требованию проводника предоставить место у стола попутчику с верхней полки утром (с 7:00 до 10:00) и вечером (с 19:00 до 21:00) максимум на 30 минут, а в обед (с 12:00 до 15:00) — максимум на один час.

Эрдни Кагалтынов