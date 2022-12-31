«Год мобилизации сил»

В новогодних поздравлениях главы регионов Черноземья сошлись во мнении, что 2022 год был «не простым» и многих «испытал на прочность». Все губернаторы высказались о вызванной специальной военной операцией сплоченности. Некоторые признались, что «чувство тревоги» остается с ними до сих пор, а «самые теплые поздравления» сегодня передаются «нашим защитникам-героям», в победе которых нет сомнений. Управленцы пожелали своим землякам в новом году мира, чтобы близкие всегда были рядом. Региональная экономика, по заверению первых лиц, «жива» и «энергична».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеопоздравление в своих соцсетях позже всех коллег – в 19.00 31 декабря. Сразу после этого ролик выдала в эфир местная телекомпания и продемонстрировали на экранах Соборной площади. «Год был непростым на события и испытания, которые выпали на долю региона,- констатировал губернатор. - Но именно в такие моменты, когда труднее всего, начинаешь больше ценить главное. А главное богатство области – люди. Те, кто с самых первых дней помогают нашим военным, кто восстанавливает разрушенные после обстрелов дома, кто возвращает нам свет, воду и газ, кто строит Белгородскую засечную черту, кто учит наших детей и лечит нас, спасает жизни».

Следом за господином Гладковым в видеообращении появились рядовые граждане, которые поделились своими желаниями. Так, жители часто обстреливаемого со стороны Украины села Журавлевка попросили Деда Мороза «подарить подарки», которые их земляки пожелали. Военнослужащий Игорь, сидя за рулем боевого автомобиля, пожелал «главного – скорой победы». Жители села Середа, также страдающего от частых прилетов снарядов, пожелали всем «верить в добро». Пожилая пара из Харьковской области, находящаяся в пункте временного размещения под Белгородом, пожелала «почаще собираться дома всей семьей, ведь дом – самое лучшее место на земле». А известный на всю страну мальчик Алеша, который одним из первых начал встречать и провожать колонны военных, следующих на СВО, пожелал, чтобы «все, кто сейчас далеко, вернулись домой»! Закольцевал поздравление Вячеслав Гладков, который пояснил, что решил обойтись без традиционных подведений итогов года, а «просто сказать спасибо всем».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов в своем совместном поздравлении граждан с Новым годом и Рождеством отметили, что «2022-й был и тревожным, и обнадеживающим». А сегодня «можно сказать, что для нашей области он завершается с достойными результатами»: «Многое из того, что представлялось немыслимо сложным, регион преодолел. Пандемию, непогоду, санкции и иные намеки на кризис наша экономика упорно старалась игнорировать. Она жива, энергична и имеет хороший задел для дальнейшего развития».

«Человеческое счастье несравнимо важнее дел хозяйственных. Вторые лишь зависят от первого,- подчеркнули управленцы. - Основным открытием этого сложного времени стали люди… Спасибо всем землякам, кто с риском для жизни выполняет сейчас свой воинский и гражданский долг! Возвращайтесь в наступающем году с победой». Позже в своем личном обращении к жителям региона господин Гусев развил мысль о «лучших человеческих и гражданских качествах»: «Очень хочу, чтобы в наступающем году у каждого рядом были близкие люди».

Курский губернатор Роман Старовойт во время поздравления также вспомнил о множестве «непростых и тревожных минут». Однако, уверен он, жители региона «как никогда почувствовали единение и ответственность за судьбу Родины»: «Искренне признателен всем неравнодушным курянам, которые помогали переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик; особая благодарность - нашим военнослужащим».

Глава Липецкой области Игорь Артамонов напомнил, что в 2022 году все «столкнулись с невероятным испытанием», и «каждый переживал о том, что будет завтра». При этом «было много сомнений и вопросов о нашем будущем». «Чувство тревоги сопровождало едва ли не каждого. Да и будем честны - оно никуда не делось. Тысячи семей переживают за своих близких, которые в эти минуты защищают нашу страну. И мы вместе с ними беспокоимся за наших парней. Они встречают новый год вдали от дома и родных - на линии фронта, в окопах и блиндажах. И я хочу сказать спасибо каждому солдату и офицеру. Мы не подведем ни вас, ни ваши семьи»,- заверил господин Артамонов.

Он считает, что уходящий год испытал всех «на прочность»: «Мы выстояли потому, что смогли сплотиться вокруг общей задачи по защите нашей страны… И хотя испытания для нашей Родины еще не окончены, мы твердо знаем, что впереди будет победа. В Новом году мне хочется пожелать всем верить только в хорошее».

Спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов назвал 2022-й «годом мобилизации сил»: «Наше сильное будущее зависит от того, что каждый сделает для своей семьи и для своей страны... Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы».

Руководитель Орловщины Андрей Клычков также отметил, что в 2022 году «пришлось столкнуться с колоссальными вызовами». «С самого начала проведения СВО область поддержала судьбоносное решение президента – остановить геноцид жителей Донбасса и защитить родные рубежи от натовских угроз. Мы стали одной большой семьей и крепким тылом для наших военнослужащих, добровольцев и мобилизованных». «В эти дни немало орловских семей соберутся за новогодним столом без своих мужчин: они встречают праздник вдали от дома, в окопах и блиндажах под звуки артиллерийской канонады. Живым щитом закрывают нас от военных пожаров и дарят самый главный подарок – мирную и спокойную жизнь. С гордостью говорю, что орловские бойцы сражаются достойно – так же, как наши доблестные предки»,- заявил господин Клычков.

Глава Тамбовской области Максим Егоров возлагает на новый год «большие надежды»: «Все мы хотим счастья, мира, здоровья. Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый в новогоднюю ночь загадает именно это. И хотя в предновогоднее время все мы верим в чудо, все же во многом именно от нас зависит, каким будет 2023 год». «Наша страна сплотилась против сил, которые давно стремились ослабить и даже уничтожить Россию. Но мы доказали, что готовы постоять за себя... Та консолидация общества, которую продемонстрировали и тамбовчане, и вся Россия, дает веру в победу»,- полагает господин Егоров. Как и большинство коллег, он пожелал «всем мира, здоровья, благополучия и хорошего настроения»!

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