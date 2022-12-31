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Папа римский Франциск назвал скончавшегося Бенедикта XVI «даром Церкви и миру»

Папа римский Франциск в своем первом публичном выступлении после смерти предшественника, Бенедикта XVI, назвал его благородным и добросердечным человеком, который был даром Господа Церкви и миру.

«Мы с волнением вспоминаем его личность, такую благородную, такую добрую. И мы чувствуем в своем сердце такую благодарность, благодарность Богу за то, что он подарил его Церкви и миру»,— сказал понтифик в своей проповеди в базилике Святого Петра (цитата по Reuters).

95-летний Бенедикт XVI скончался сегодня, 31 декабря, утром в Ватикане после того, как его здоровье внезапно ухудшилось на нынешней неделе. Он был папой римским с 2005 по 2013 год и стал первым папой за 600 лет, ушедшим на покой вместо того, чтобы править пожизненно.

Мария Федотова

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