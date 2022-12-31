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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области упавшие с неба «металлические обломки» повредили два жилых дома

В рабочем поселке Линево на севере Волгоградской области упали «металлические обломки», сообщил во «ВКонтакте» глава района Александр Шевченко. В результате падения, по его словам, были повреждены два жилых дома.

Падение обломков произошло на окраине поселка, также произошло возгорание объекта, сообщил глава района со ссылкой на соцсети.

«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал»,— приводит господин Шевченко оперативную информацию экстренных служб Жирновского района. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, а также районной администрации.

Мария Федотова

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