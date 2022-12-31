Израиль проводит паспортный контроль

В Израиле арестовали чиновников за выдачу паспортов россиянам. Как пишут местные СМИ, задержаны пять сотрудников местного управления по вопросам народонаселения и иммиграции. Они якобы за вознаграждение помогали россиянам получить дарконы — разновидность загранпаспорта, который позволяет без визы въезжать более чем в 160 стран, включая США и территорию Шенгена. Внутреннюю проверку в Управлении начали после того, как вскрылись нарушения в процедуре выдачи документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Россиян, получивших паспорта в последние месяцы, следователи теперь могут привлечь как свидетелей, рассказала израильский адвокат Эли Гервиц: «Активная публичная фаза расследования началась в декабре, но длится оно с августа. Некоторые сотрудники МВД были задержаны на рабочих местах и затем отпущены под домашний арест. Пресс-служба полиции говорит, что в ближайшем будущем аресты могут продолжиться. Кроме того, в отношении нескольких человек идет следствие на предмет того, как они передавали взятки госслужащим. Последним может грозить длительное тюремное заключение, если их вина будет доказана.

Что касается тех людей, которые получили даркон нелегально, то им предстоит пережить какое-то количество очень неприятных недель или даже месяцев в ожидании, что их пригласят в полицию для дачи показаний.

Очевидно, тут речь может идти и о предупреждении об ответственности за дачу ложных показаний. Собственно, именно это я проговаривал со своими клиентами, которые спрашивали, какие риски это несет. Вместе с тем министр внутренних дел своим решением, безусловно, имеет право отозвать паспорт в подобной ситуации».

Как ранее заявлял чрезвычайный посол Израиля в России Александр Бен Цви, с начала года около 40 тыс. россиян уехали в страну для получения гражданства или визы на постоянное место жительства. На фоне скандала с задержанием чиновников миграционной службы процедура проверки россиян, претендующих на местный паспорт, может усложниться, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:

«Партия и правительство, которое сейчас пришли к власти в Израиле, намерены ужесточить процесс репатриации. Я думаю, что это дело станет серьезным основанием. Даркон уже сейчас, если ты не репатриировался надолго, выдают всего на год. Раньше этот срок составлял пять лет, а сейчас новые репатрианты должны как минимум 12 месяцев прожить в стране, чтобы претендовать в последующем на паспорт с более убедительным сроком действия. В противном случае люди получают Лессе-пассе, туристический документ, с которым они могут посещать меньшее количество стран, чем с дарконом.

Все дело в том, что с 2020 года произошел резкий рост репатриантов, в частности, именно из стран СНГ. Теперь же можно ожидать, что будут проведены серьезнейшие проверочные мероприятия граждан, которые могут попасть под подозрения. И если вина соответствующих лиц будет установлена и они дадут показания в отношении конкретных россиян, которые получили гражданство Израиля, то могут быть очень серьезные последствия, вплоть, возможно, до отзыва гражданства. Кроме того, вероятно, им будет запрещен въезд в Израиль».

Официальные лица России и Израиля ситуацию с задержанием чиновников, выдавших паспорта россиянам, пока не комментировали. Представитель Агентства репатриации в Израиль Зоя Шафрани заявила в беседе с изданием «Известия», что речь может идти не о нарушении процедуры выдачи паспорта, а о подделке документов.

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