Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о надеждах на мирное будущее

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. В своем обращении он сказал, что «в сложной военно-политической обстановке» новогодний праздник «приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее».

Глава оборонного ведомства считает, что «наполненный героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом» 2022 год навсегда войдет «в ратную летопись Отечества». Он также подчеркнул, что уходящий год принес «серьезные испытания, изменившие привычный ход времени».

Кроме того, Сергей Шойгу выразил особую признательность медицинским работникам, сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, строителям и волонтерам.

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