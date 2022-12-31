Пасечник: шахты ЛНР приватизируют, если не повысится их эффективность

Находящиеся под управлением государства шахты в Луганской Народной Республике (ЛНР) пока нерентабельны, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, если ситуация не изменится, шахты могут приватизировать.

В интервью ТАСС господин Пасечник заявил, что в случае приватизации власти будут контролировать деятельность частных предпринимателей. «Если проблема останется и государственные органы не смогут вывести шахты на уровень рентабельности, то будем принимать решение по приватизации»,— сказал он.

Леонид Пасечник уточнил, что обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным. В итоге было решено проанализировать состояние экономики государственных шахт и выяснить, что мешает им обеспечивать такую же эффективность, как и частные. «После этого начнем принимать меры, чтобы нивелировать эти факторы и оставить предприятия в собственности республики»,— рассказал он.

Их встреча состоялась 20 декабря. Глава ЛНР заявил, что угледобывающая отрасль республики нерентабельна, и сообщил, что ему было предложено передать ее «в частные руки». По его мнению, таким образом руководство региона «сняло бы с себя проблему». 73% экспорта ЛНР приходится на металлургическую продукцию.

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Лаура Кеффер