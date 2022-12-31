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Коммерсантъ FM
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Власти Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что в регионе ограничат работу энергоемких промпредприятий на праздниках. Он уточнил, что эти меры примут, чтобы высвободившееся электричество передать в жилые дома.

«Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни... чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии»,— сообщил он в Telegram.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. 29 декабря компания сообщила о проблемах с поставками электричества в шесть областей Украины, в том числе в Одесскую. Господин Марченко на следующий день заявил, что без света остались более 400 тыс. абонентов.

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