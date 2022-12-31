Генассамблея ООН приняла бюджет на 2023 год на $3,4 млрд

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН провела последнее в году заседание, на котором утвердила бюджет на 2023 год в размере $3,4 млрд. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ГА ООН Полина Кубияк. Бюджет был принят без голосования, после того как его накануне одобрил пятый комитет ООН (занимается административными вопросами).

«Я благодарю Пятый комитет, его председателя и секретариат за то, что они обеспечили адекватное финансирование нашей организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир»,— сказал председатель 77-й сессии ГА Чаба Кёрёши (цитата по ТАСС).

В 2022 году бюджет ООН составил $3,1 млрд. Регулярные взносы в бюджет ООН в этом году внесли 140 стран из 193, в том числе Россия. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в декабре говорил, что санкции создают трудности для внесения взносов в ООН, однако Россия «эти обязательства выполняла и будет выполнять».

Лаура Кеффер