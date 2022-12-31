Руководство ВОЗ обсудило с Китаем ситуацию с коронавирусом в стране

Сотрудники Национальной комиссии здравоохранения Китая и Национального управления по контролю и профилактике заболеваний встретились с руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Переговоры прошли 30 декабря, на них обсуждалась вспышка коронавируса в Китае. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

На встрече представители ВОЗ подчеркнули важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Они также призвали китайскую сторону обмениваться данными о ситуации с коронавирусом в стране в режиме реального времени.

Вспышка коронавируса в Китае началась несколько недель назад, в то же время там прошли протесты против антикоронавирусных ограничений. В результате Китай ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики — ее будут публиковать раз в месяц.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом США, Италия, Франция, Япония, Индия и Малайзия ввели тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Китая.

О ситуации с коронавирусом в стране — в материале «Ъ» «Локдауны запирают в карантин».

Олеся Павленко