C 24 февраля 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину

Около 12 тыс. военнообязанных мужчин пытались незаконно выехать с территории Украины после введения военного положения в стране. 15 из них погибли при попытках покинуть страну. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там напомнили, что за незаконное пересечение границы гражданам Украины грозит ответственность.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля, с первого дня военной операции России. Мужчинам от 16 до 60 лет запрещено покидать страну, для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Олеся Павленко