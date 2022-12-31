Год-двоечник

Казанская редакция «Ъ» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и предлагает вспомнить основные события уходящего 2022 года, запечатленные в наших материалах.

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Глава холдинговой компании «Ак барс» Иван Егоров стал крупнейшим миноритарием Казанского хлебозавода №3, крупнейшего хлебопекарного предприятия Татарстана. К началу 2022 года он приобрел почти 15% акций завода, увеличив свою долю в нем до 38,7%. Участники рынка называют хлебозавод «очень интересным» активом, несмотря на стабильное падение потребления хлеба и отмечают, что в собственности предприятия находятся 3 га земли в центре города.

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На фоне протестов в Казахстане жители Казани выступили против того, чтобы одна из центральных улиц города носила имя первого президента этой республики Нурсултана Назарбаева. В его честь в 2015 году несмотря на возмущение горожан была названа бывшая улица Эсперанто. В начале года «Коммунисты России» попросили мэра Казани Ильсур Метшина вынести на общественные обсуждения вопрос о повторном переименовании улицы. Опрошенные “Ъ” политики предложение поддержали, отметив, что «Назарбаев никакого значительного вклада в развитие Казани не вносил». Однако решения не было.

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Намерение властей Татарстана открывать алкогольные магазины в небольших селах региона встретили «возмущение» и «негодование» со стороны Духовного управления мусульман (ДУМ) республики. Совет аксакалов направил письмо в Госалкогольинспекцию, в котором призвал «оградить татарские села» от расширения сети точек продажи водки, напомнив, что Татарстан позиционируется «как мусульманский центр России». Мусульманские старейшины сообщили, что, наоборот, добиваются закрытия алкогольных магазинов в деревнях, а также ограничения продаж водки в религиозные праздники. Ранее в правительстве Татарстана выражали беспокойство, что реализация водки «Татспиртпрома» снизилась в 2021 году на 5%. Чиновники считают, что жители сел стали чаще употреблять алкоголь, купленный с рук.

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В Татарстане, где несколько лет назад по требованию федеральных властей отменили обязательное изучение татарского языка в школах, выражают опасения в связи со снижением интереса школьников к предмету. Лишь 3% выпускников девятых классов в этом году захотели сдавать экзамен на его знание, сообщил министр образования региона Ильсур Хадиуллин. В ряде районов республики желающих не оказалось вовсе. Министр пригрозил предъявить «вопросы» администрациям школ и районным управлениям образования, допустившим такую ситуацию. Руководители образовательных учреждений ссылаются на «личное решение» учеников, которые «выбирают те предметы, которые им пригодятся для сдачи ЕГЭ».

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В Казани осудили фаната Ильназа Галявиева, в мае 2021 года напавшего на гимназию и убившего девять человек. Иван Доманов, как полагает следствие, специально приехал из Ульяновска и поселился в доме напротив учебного заведения, чтобы отомстить за своего кумира — убить следователей, ведущих его дело. Для этого он, согласно материалам дела, заказал ружье — точно такое же, из какого стрелял Галявиев, и пытался узнать способ изготовления взрывчатки. Однако за ним пришли полицейские. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в суде заявил, что подсудимый страдает шизофренией и нуждается в принудительном лечении. В итоге суд постановил отправить Доманова в спецклинику.

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Бывший министр образования Татарстана Энгель Фаттахов покинул пост главы Актанышского района Татарстана, которым руководил последние четыре года. Отставка произошла после акта вандализма на местном кладбище — в июне на одной из могил был повторно спилен православный крест. Представители татарской общественности высказались в поддержку господина Фаттахова, назвав его увольнение «оскорблением всего татарского мира». Эксперты считают, что господина Фаттахова уволили, чтобы избежать разрастания конфликта до федерального уровня. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов по поводу происшествия в районе заявил, что «страна в такой ситуации, где любые колебания нежелательны». На заседании совета, который прекратил полномочия господина Фаттахова, присутствовал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который заверил, что «в Актанышском районе, чисто татарском», продолжат сохранять «язык, обычаи и традиции татарского народа».

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Очередной съезд Всемирного конгресса татар (ВКТ) завершился принятием резолюции, где делегаты, представляющие 35 стран, говорят о поддержке «действий президента РФ Владимира Путина по защите людей Донбасса». Также они выступают против санкций стран Запада в отношении России. Текст резолюции раздали участникам съезда лишь перед началом пленарного заседания, и, как считают некоторые делегаты, «многие даже не обратили на нее внимание». По мнению экспертов, ВКТ, контролируемый властями Татарстана, хотел «подчеркнуть лояльность федеральной политике». Однако это может привести к расколу татарской диаспоры за рубежом, предполагают они.

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Власти Татарстана смогли добиться изменения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), чтобы преподавать татарский язык в школах не только татарам. С 1 сентября в учебные программы региона ввели предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык». В минобре заверяют, что его будут изучать исключительно добровольно — родители смогут выбрать предмет для своих детей взамен курса родного языка. Эксперты называют этот факт нонсенсом, отмечая, что государственный статус языка означает, что он является обязательным. В татарском национальном движении также настаивают, что «государственный татарский язык должны изучать все жители Татарстана в обязательном порядке»

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Школьникам в Татарстане запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках вне зависимости от мнения их родителей. Об этом „Ъ“ сообщили в региональном министерстве образования, сославшись на санитарные нормы, по которым «гаджеты с маленьким экраном приводят к повышению нагрузки на органы зрения». Запрет внесен в локальные нормативные акты школ, и потому согласия родителей на него не требуется, отметили в министерстве. При этом ранее опрос показал, что против запрета телефонов выступают 58% родителей и 35% учителей. Участники образовательного процесса полагают, что мобильные телефоны иногда нужны детям на уроках и отбирать гаджеты «антиконституционно».

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Вскоре после начала частичной мобилизации корреспондент «Ъ» побывал в пункте сбора призвников, развернутом в павильонах Kazan Expo. Туда его в числе других казанских журналистов неожиданно пригласили в так называемый пресс-тур. Группу сопровождал малоразговорчивый и почему-то не пожелавший представиться замполит в звании полковника (тайну запросто раскрыл официальный сайт казанского танкового училища – полковника зовут Вячеслав Епифанцев). Замполит дал понять, что перед ним стоит задача противостоять «Западу и в том числе Украине» в информационной войне, и в этом он рассчитывает на содействие СМИ.

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Самую престижную в Татарстане премию в области искусства — имени татарского поэта Габдуллы Тукая — теперь не смогут получить творческие деятели и коллективы, если среди них есть те, кого признали иностранными агентами. Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов, который возглавляет комиссию госпремии. В союзе писателей республики „Ъ“ заверили, что его члены не имеют источников финансирования из-за рубежа, хотя произведения татарских авторов нередко публикуются за границей, в том числе в Турции. По мнению экспертов, зарубежные гонорары могут «подвести» творческих деятелей республики.

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Жители Татарстана, мобилизованные для участия в спецоперации, а также их родственники, написали почти 1 тыс. жалоб и обращений властям республики. Об этом „Ъ“ сообщила омбудсмен республики Сария Сабурская. В основном мобилизованные выражали несогласие с призывом, а также жаловались на свое здоровье, заявляли, что не могут оставить свои семьи, несовершеннолетних детей, престарелых родителей. Госпожа Сабурская для решения проблем призывников, по ее словам, обратилась в «ответственные ведомства». Однако удалось ли кого-то освободить от призыва, в ответе на запрос „Ъ“ не сказано. По мнению экспертов, жалоб на мобилизацию «достаточно много».

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Как стало известно „Ъ“, в Татарстане примерно 80 призванных на военную службу резервистов вернули домой в результате отмены мобилизации отцов, имеющих троих несовершеннолетних детей. Об этом „Ъ“ сообщили в Татвоенкомате. Однако подпадающих под эту категорию в регионе больше: как говорят в комиссариате, «многие» многодетные отказались от отсрочки и отправятся в зону специальной военной операции (СВО) добровольцами. Не исключено, что это решение они приняли из-за денег и льгот, обещанных властями мобилизованным и их семьям.

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Как стало известно „Ъ“, с нового года у руководства Татарстана резко возрастет зарплата. У президента республики Рустама Минниханова с учетом оклада, ежемесячного поощрения и премии она может превысить 541 тыс. руб., у премьер-министра Алексея Песошина и спикера Госсовета Фарида Мухаметшина может достигнуть 422 тыс. руб. Рост на 25–60 тыс. руб. ожидает всех представителей власти, включая депутатов, работающих в региональном парламенте на постоянной основе. Это следует из указа главы республики, который почему-то предпочли не обнародовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Власти Казани планируют уже к следующему году охватить видеонаблюдением 98% всех общественных пространств города, в том числе «места выражения общественного мнения». Также камеры к концу 2025 года будут установлены на 75% объектов социальной сферы. Это предусмотрено новой программой «Безопасный город», на которую потратят более 780 млн руб. Чиновники утверждают, что это необходимо для общественной безопасности. Однако, по мнению экспертов, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц усилит «контроль за перемещением граждан», а также позволит властям отслеживать участников протестных акций. Западные санкции, считают они, не помешают реализации программы, поскольку ограничения можно будет обойти за счет параллельного импорта оборудования и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Татарстана Фото: Пресс-служба Президента Татарстана

Госсовет Татарстана уступил требованию Москвы отказаться от должности президента во главе республики, но с условием — только когда Рустам Минниханов доработает текущий президентский срок. Лишь по итогам выборов 2025 года руководитель республики станет называться одновременно «главой» и «раисом» (с арабского — председатель). Такое «не идеальное» решение устроило и руководство Татарстана, которое предпочло не «противостоять федеральному центру».