Богатый на посадки

Размер самой крупной взятки в 2022 году в Краснодарском крае составил 10 млн руб., размер взяток в среднем в регионе варьируется от 1 до 7 млн руб. Об этом рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на итоговой пресс-конференции. По данным надзорного ведомства, в уходящем году количество коррупционных преступлений в сравнении с 2021 годом сократилось на 12%, до 1,1 тыс. Самые громкие коррупционные скандалы на Кубани в уходящем году - в материале «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дело Мавриди

Прокурор Краснодарского края назвал одним самых громких коррупционных скандалов 2022 года дело Кирилла Мавриди. Бывший первый заместитель руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэр Краснодара обвиняется в совершении пяти преступлений по п. «в» ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взяток в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и значительном размерах).

«Чиновник получал от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших деятельность в рамках государственных и муниципальных контрактов, денежные средства в суммах от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (общая сумма более 1,6 млн руб.) за покровительство и попустительство по службе их коммерческой деятельности», — прокомментировал прокурор края Сергей Табельский.

В декабре уголовное дело в отношении Кирилла Мавриди направлено в Первомайский районный суд Краснодара.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 60-кратной суммы взятки. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Дело Деева

В сентябре суд назначил бывшему зампрокурора Успенского района Александру Дееву 7 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки. Также он выплатит штраф в размере 1 млн руб.

Согласно материалам дела, Александр Деев, являясь заместителем прокурора Успенского района, предложил директору МУП «Успенский водоканал» передать ему взятку в размере 250 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по материалам проверки в отношении предприятия. Руководитель организации сообщил, что не располагает такой суммой, после чего фигурант дела снизил ее до 200 тыс. руб.

О незаконном предложении директор Успенского водоканала сообщил в правоохранительные органы. Своей вины осужденный не признал.

Дела городских чиновников

В январе Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии Катарину Климову к восьми годам колонии за взятки. Суд установил, что чиновница за 1,5 млн руб. согласилась без проведения торгов подписать договор аренды земельного участка по ул. Кирова в Адлерском районе Сочи. При этом, она знала, что это противоречит закону из-за превышения площади застройки строения, возведенного на этом участке.

В феврале 2020 года сотрудница администрации получила 1,25 млн руб. из обозначенной суммы, после чего ее задержали.

В октябре Хамовнический райсуд Москвы признал экс-заместителей мэра Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина виновными в получении взяток на общую сумму 120 млн руб. Суд назначил им одинаковое наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Также каждый из чиновников должен выплатить штраф в размере 120 млн руб. Суд признал, что с 2015 по 2018 годы чиновники получали взятки от застройщиков за согласование проектов в городе-курорте. Экс-мэр Анатолий Рыков настаивал, что согласования застройщики проходили по решениям судов, на которые не могли повлиять муниципальные чиновники.

В сентябре бывшему специалисту отдела озеленения департамента городского хозяйства администрации Краснодара Виктору Бакулину назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взятки.

По данным следствия, в июне 2020 года осужденный выехал на объект строительства для согласования прокладки трассы электрокабеля. Чиновник установил, что на пути есть зеленые насаждения, находящиеся в охранной зоне. Виктор Бакулин сообщил, что размер платы за компенсационное озеленение составит 1 млн 250 тыс. руб. При этом он предложил за взятку в 500 тыс. руб. внести в акт обследования ложные сведения, из-за которых уменьшается штраф. Подрядчик согласился, но сообщил о намерениях чиновника в правоохранительные органы. Бакулина задержали после получения взятки.

Дела сотрудников министерств

В начале июня бывший замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица был приговорен за взятки к 12 годам колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 15 млн руб. Экс-чиновник виновным себя не признал, заявив, что его оговорил подчиненный.

По данным следствия, в 2017 году глава кооператива «Ивановская артель» Виктор Гаговский обещал замминистра заплатить 3 млн руб. за субсидию в сумме 30 млн руб. Тогда же председатель кооператива «Натурпродукт» Наталья Сидорова договорилась об «откате» в 7 млн руб. за одобрение гранта на сумму 49,5 млн руб. Чиновник получил только 3,5 млн руб. из-за возникших проблем глав кооперативов при освоении средств.

Кима Тертицу задержали в Краснодаре в 2019 году после того, как сотрудник Минсельхоза Александр Пиунов оставил в шкафу в соседнем кабинете пакет с 4 млн руб. Деньги принадлежали председателю сельхозкооператива «Артель» Наталье Ахмедовой, которые она передала для получения субсидии на 40 млн руб.

В ноябре Ленинский районный суд Краснодара признал Андрея Концеводова, бывшего начальника отдела государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края виновным в получении крупной взятки. Бывший чиновник проведет в колонии строгого режима семь лет.

Суд установил, что чиновник пообещал директору Новороссийского лесничества свое покровительство, в том числе отказ от привлечения директора к дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений в служебной деятельности. За это Андрей Концеводов попросил 500 тыс. руб., которые директор лесничества передал ему в августе 2020 года.

Ведомственная «помощь»

В июне в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы одного из отделов кубанского управления Роспотребнадзора Марины Балаевой. Она обвиняется в получении взяток, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, начальник отдела питания краевого ведомства трижды получала деньги от коммерсантов за отсутствие проверок санитарно-эпидемиологических норм в пунктах питания. Женщина получала платежи в размере от 20 до 150 тыс. руб. В общей сложности сумма взяток составила 470 тыс. руб.

К незаконной деятельности фигурантка дела привлекла сотрудников своего отдела. Сообщники вносили ложные сведения в акты проверок, тем самым скрывая нарушения требований действующего законодательства. Правоохранители наложили арест на недвижимость, ювелирные ценности и деньги фигурантки дела в размере 3,2 млн руб., €23 тыс. и $105 тыс.

В июле в отношении исполняющего обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни Юрия Чауса возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, фигурант решил получить взятку в 6 млн руб. от директора предприятия за непривлечение его к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов. В качестве посредника он привлек своего знакомого, который предложил директору организации способствовать в передаче взятки должностным лицам Новороссийской таможни. Директор предприятия сообщил об этом в правоохранительные органы.

3 июля во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в поселке Ахтырском Абинского района заявитель передал посреднику требуемую сумму. На следующий день в Новороссийске посредник передал взятку Юрию Чаусу. После этого фигурантов задержали сотрудники краевого управления ФСБ РФ.

Сотрудник таможни заключен под стражу, в отношении посредника также будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

В июле Туапсинский районный суд приговорил экс-главу налоговой службы района Елену Семеняк к десяти годам колонии за взятку. По данным следствия, в 2012 году обвиняемая потребовала 4,5 млн руб. от местного предпринимателя в обмен за беспрепятственный возврат начисленного к возмещению НДС в размере 9 млн руб.

Деньги были перечислены им на счет Семеняк по договору аренды объекта недвижимости, который мужчина заключил с матерью подсудимой, чтобы скрыть факт взятки. Елена Семеняк не согласилась с назначенным наказанием и подала апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу.

В августе бывший начальник одного из отделов центрального аппарата Росимущества Павел Гриб и его знакомый Алексей Пустовой осуждены за взятку в размере 33,5 млн руб. Суд в Сочи назначил Павлу Грибу два года лишения свободы и 33,5 млн руб. штрафа, Алексею Пустовому — 1,5 года лишения свободы. Отбывать основное наказание они будут в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, в декабре 2017 года Алексей Пустовой предложил жителю Сочи помочь решить вопрос с предоставлением ему в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Он сообщил, что вместе со своим знакомым Павлом Грибом может выступить посредником при передаче взятки в 50 млн руб.

С января 2018 по июль 2020 мужчина отдал осужденным более 33,5 млн руб. якобы для передачи средств должностным лицам за положительное решение вопроса. При этом мужчина сообщил о взятке в правоохранительные органы.

За проступки, порочащие честь

Еще одним «громким» коррупционным скандалом 2022 года, по словам прокурора региона, стало уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции ОМВД России по Темрюкскому району Александра Сальникова.

«Сотрудником полиции в течение двух лет получено незаконное вознаграждение в сумме порядка 3 млн руб. от предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории обслуживания органов внутренних дел Темрюкского района. В настоящее время ведется следствие», — рассказал глава надзорного ведомства Сергей Табельский.

Подполковник полиции Александр Сальников отстранен от занимаемой должности. Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводит служебную проверку.

Известно, что задержанный награжден медалью «За отличие в службе» II и III степени. 21 июля он был задержан и отстранен от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.

В мае суд назначил бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства ОМВД по Ейскому району Ивану Абросимову семь лет и два месяца исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2017 году Иван Абросимов договорился с продавцом пива о систематической взятке в размере 10 тыс. руб. Взамен полицейский не привлекал его к ответственности при выявлении каких-либо нарушений. Почти за два года он получил от предпринимателя 170 тыс. руб. Осужденный также в 2020 году получал взятки от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности.

В октябре того же года Иван Абросимов не стал составлять протокол на НАО «Ейское ДСУ №2» за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Взамен он потребовал отсыпать асфальтную крошку на участке его родственников.

В сентябре замначальника ГИБДД по Апшеронскому району Сергею Попову Горячеключевский городской суд назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки. В судебном заседании он вину не признал. Помимо срока суд назначил ему 500 тыс. руб. штрафа и запретил на три года занимать руководящие должности государственной и муниципальной службы.

По данным следствия, из-за болезни начальника осужденный в апреле 2019 года исполнял его обязанности. Сергей Попов предложил местному предпринимателю, который занимался грузоперевозками инертных материалов, организовать беспрепятственный проезд двух грузовых автомобилей через пункт весового контроля в Апшеронском районе. Взамен он требовал взятку в 100 тыс. руб. 5 мая того же года предприниматель передал ему деньги. Однако деятельность полицейского пресекли сотрудники УФСБ.

Сергей Попов попытался обжаловать приговор, но в декабре судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения решение суда.

В ноябре Майкопский городской суд признал бывшего заместителя начальника УГИБДД МВД по Адыгее Рамзина Гусарука виновным во взяточничестве. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима и штраф 20 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, с апреля 2018 года по июнь 2021 года Рамзин Гусарук курировал территориальные отделы МРЭО ГИБДД. Суд установил, 18 работников этих подразделений систематически перечисляли ему деньги за попустительство по службе.

Общая сумма взяток составила 2,5 млн руб. После проведенной ведомством проверки Рамзин Гусарук был уволен из органов внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД».

В ноябре бывшему замначальнику следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району Генри Вартанову суд назначил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. Также он выплатит 1,2 млн руб. штрафа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, в декабре 2019 года Генри Вартанов предложил за 800 тыс. руб. прекратить преследование в отношении фигуранта уголовного дела. Позже сумма была снижена до 600 тыс. руб. Полицейского задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Генри Вартанов просил смягчить приговор, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

В декабре за взятки был осужден экс-начальник ОГИБДД по Успенскому району Илья Макаренко. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо срока экс-полицейский получил 700 тыс. руб. штрафа, его также на шесть лет лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах.

По данным следствия, с июня 2016 года до марта 2020 года Илья Макаренко и другие сотрудники отдела ОМВД по Успенском району, а также сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД по Краснодарскому краю организовали преступное сообщество под руководством командира отдельного взвода ДПС по Успенскому району Сергея Бочкарева. Они регулярно получали взятки с водителей на стационарном посту ДПС «Успенский». Общая сумма полученных средств превысила 2 млн руб.

Первым задержанным по делу в марте 2020 года стал начальник оперативно-разыскного отдела УСБ МВД по краю Дмитрий Фролов. Затем задержали еще 11 человек. В общей сложности они получили около 54 млн руб. взяток.

В декабре в силу вступил приговор в отношении бывшего командира взвода ДПС ОМВД России по Красноармейскому району Владимира Плахотного, уличенного во взяточничестве. Судом первой инстанции мужчине был назначен приговор в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии строгого режима, штрафа в размере 10 млн руб.

В период руководства в отделе ГИБДД района, как сообщает следствие, в 2016–2018 годах Владимир Плахотний получал деньги от подчиненных в качестве взятки за общее покровительство по службе. Общая сумма полученных им средств составила 1,5 млн руб.

Тат Гаспарян