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Коммерсантъ FM
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Бывший глава СМП-банка Александр Левковский может возглавить Абсолют-банк

Бывший председатель правления СМП-банка Александр Левковский может перейти в Абсолют-банк. Об этом рассказали «Ъ» два источника на финансовом рынке. Еще один собеседник «Ъ» знает, что осенью этого года предправления Абсолют-банка Татьяна Ушкова говорила сотрудникам о планируемом уходе со своего поста в следующем году. В пресс-службе Абсолют-банка сообщили «Ъ», что «Татьяна Ушкова в 2023 году продолжит реализовывать принятую акционерами стратегию развития банка в цифровом формате на посту председателя правления». Но как считает один из собеседников «Ъ», на первое время Александр Левковский может занять промежуточную должность, а в дальнейшем возглавить банк.

Александр Левковский

Александр Левковский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Левковский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Левковский с 2001 года возглавлял Промсвязьбанк (ПСБ) (который приобрел СМП-банк) еще при прежних собственниках, Дмитрии и Алексее Ананьевых. В 2011 году он перешел в СМП- банк на должность первого заместителя предправления, а в 2015 году занял должность председателя правления. Татьяна Ушкова пришла в Абсолют-банк в 2013 году, на должность заместителя председателя правления. В мае 2018 года заняла должность председателя правления.

Как отмечает собеседник «Ъ», назначение господина Левковского — это решение контролирующих акционеров банка, который имели пересечение через дочерние структуры с бывшим акционером СМП-банка Аркадием Ротенбергом, в частности, через «Мостотрест». Из последней раскрытой информации, 77,07% акций Абсолют-банка принадлежит НПФ «Благосостояние», который в свою очередь находится под значительным влиянием РЖД и ВЭБ.РФ, следует из последней акционерной структуры.

Впрочем, прежде Александр Левковский работал в банках, в основном специализирующихся на корпоративном бизнесе, а у Абсолют-банка с приходом Татьяны Ушковой был фокус на розничное направление. Поэтому один из собеседников «Ъ» полагает, что логика назначения господина Левковского может предполагать возврат Абсолют-банка к универсальной бизнес модели.

В СМП-банке и НПФ «Благосостояние» на запрос «Ъ» не ответили.

Ольга Шерункова, Майя Марлинская

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