СПБ биржа планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group

СПБ Биржа планирует возобновить торги обыкновенными акциями класса «А» компании Yandex N.V., а также депозитарными расписками на обыкновенные акции компаний Cian, HeadHunter Group, Ozon Holdings и X5 Retail Group N.V. Торги предполагается начать 9 января 2023 года.

Все перечисленные ценные бумаги входят в группу инструментов «иностранные ценные бумаги». Они будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 мск до 18:40 мск. «Торги и расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами будут проводиться в долларах США»,— сообщает биржа.

СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа») была основана в 1997 году. Группа СПБ Биржи включает дочерние операционные компании: НКО-ЦК «СПБ Клиринг», оказывающий услуги клиринга и ПАО «СПБ Банк», осуществляющее функции расчетного депозитария.

24 февраля СПБ Биржа сообщала о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг. Тогда же заявила о приостановке торгов на всех рынках Мосбиржа.

В конце мая СПБ Биржа приостановила торги 990 акциями иностранных компаний после решения Банка России ограничить биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали международные расчетно-клиринговые организации. Часть бумаг была разблокирована 7 ноября.

Мария Федотова