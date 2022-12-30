Альфа-банк запустит первый в России банкинг в мессенджерах

Альфа-банк запускает возможность открывать карты и переводить деньги в Telegram и VK, а не только в приложении банка. Сейчас сервис банкинга в мессенджерах тестируется с командой, сообщает Альфа-банк в своем Telegram-канале.

«Мы делаем первый в стране банкинг в VK и Telegram»,— сообщает банк. Скоро открывать карты и переводить деньги можно будет и в мессенджерах, говорится в сообщении. После праздников Альфа-банк планирует тестировать сервис с клиентами.

Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место по размеру активов (на 1 июля 2021 года — 4 788 862 млн руб.). По итогам прошлого года число частных клиентов выросло до 22 млн, количество корпоративных клиентов превысило 1 млн.

Возможность платежей и денежных переводов с 2017 года есть в Telegram, чьи юрлица зарегистрированы в ОАЭ и на Виргинских островах. Она, в частности, используется для сбора пожертвований и платного доступа к контенту. Любая компания может создать собственный платежный бот в Telegram или использовать уже существующий в системе. Возможность перевода денег внутри мессенджеров есть в WhatsApp, Messenger (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Viber.

Мария Федотова