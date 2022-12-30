Песков: общение президента с журналистами уже не будет таким, как до пандемии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в обозримой перспективе Владимир Путин будет общаться с журналистами с соблюдением социальной дистанции и других предосторожностей, принятых в период пандемии коронавируса, поскольку здоровье главы государства — вопрос госбезопасности.

«Честно говоря, вряд ли оно (общение президента с журналистами.— “Ъ”) будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе»,— сказал пресс-секретарь. Это связано с тем, что происходят процессы мутации коронавируса, «достаточно сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа», добавил господин Песков.

Он заявил, что все это обязывает тех, кто отвечает за здоровье президента, принимать меры предосторожности. «Конечно, в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности»,— подчеркнул пресс-секретарь.

«Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет»,— заявил господин Песков. Общаться в более свободном режиме президент будет по мере того, как волны заболеваемости «будут уходить в свою нижнюю точку по синусоиде».

18 октября Владимир Путин поддержал призывы повторно вакцинироваться от COVID-19. 18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. Вчера, 13 декабря, ведомство сообщило об обнаружении свиного гриппа в 82 российских субъектах.

В декабре в России зафиксирован стремительный рост заболеваемости гриппом — на 35% в неделю. 14 декабря Владимир Путин посвятил ему значительную часть своего совещания с членами правительства. Президент признался, что привился от гриппа сам, призвав коллег последовать примеру.

Подробнее о росте заболеваемости свиным гриппом в России — в материале «Вирусы взялись за старое».

Эрдни Кагалтынов