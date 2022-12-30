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Коммерсантъ FM
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Рашкин отказался от охоты после приговора за убийство лося

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) продал свое оружие и остался без лицензии на его хранение. Он сообщил, что решил отказаться от увлечения охотой. Господин Рашкин называет уголовное дело против него «спецоперацией» и заверяет, что лося, которого он убил на незаконной охоте, намеренно привезли к месту.

Валерий Рашкин

Валерий Рашкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерий Рашкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня мне стало абсолютно уже понятно — это была спецоперация. После нее у меня все перевернулось. Я распрощался со своим прошлым: отказался от охоты, продал все оружие и остался без лицензий на его хранение»,— сказал господин Рашкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Экс-депутат считает, что его подвел «отрицательный опыт друзей-охотников», которым он годами доверял. Господин Рашкин уверен, что «все было спланировано». «Ту лосиху на поляну привезли, оказывается. И на месте внезапно оказалась куча людей с телекамерами»,— добавил он.

Саратовский суд в апреле признал Валерия Рашкина виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. В мае Госдума досрочно лишила депутата полномочий.

О попытках Валерия Рашкина оспорить приговор и лишение полномочий — в материале «Ъ» «Коммунист почти дошел до КС».

Леонид Уварчев

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