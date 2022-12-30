«Пусть в нашем обществе будет больше дискуссий»

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал идею коллеги — представителя Крыма Сергея Цекова — конфисковывать имущество уехавших россиян, отметив, что такое предложение антиконституционно. Ранее господин Цеков предложил так поступать с теми, кто покинул страну и критикует ее из-за рубежа. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что строгие меры нужно применять лишь к нарушителям законодательства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что судьба так называемых удаленщиков по-прежнему остается нерешенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

2022 год заканчивается жаркими спорами во властной вертикали на тему того, что делать с уехавшими россиянами. И это не то чтобы прямо сенсация, но выглядит несколько необычно, скажем так. Или, возможно, мы просто отвыкли от каких-либо дискуссий на острые темы. Как бы то ни было, в какой-то момент показалось, что все точки над i расставлены: в Госдуму будет внесен законопроект, который предполагает повышение налогов для тех, кто покинул родину, дабы перекрыть им возможность еще и хорошие деньги в России зарабатывать.

Но при этом обращало на себя внимание мнение правительства, вернее, Минцифры: мол, торопиться не стоит, ведь те, кто уехал, как назло еще и хорошие специалисты, а в стране горит план по модернизации, переоснащению и прочим инновациям. В итоге глава Минфина Антон Силуанов так прямо и заявил, что кабинет министров берет паузу, чтобы взвесить все «за» и «против». Это значит, что так называемые удаленщики могут перевести дух, пусть и временно. Однако, согласно нынешним правилам, без правительственного одобрения какие-либо законопроекты не имеют шансов на принятие.

Впрочем, дискуссия продолжилась и после этого, звучали призывы не церемониться с предателями, действовать по всей строгости, как минимум изымать собственность, а то и больше того. Однако в ответ вновь зазвучали слова о том, что не нужно нагнетать, мол, разберемся, не нужно крайностей. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жестко карать следует лишь тех, кто нарушает законодательство. Что до остальных, к ним нет претензий, по крайней мере, пока.

Действительно, все-таки Новый год, можно было и как-то помягче ради такого-то случая. Однако по всему видно, что вопрос назрел серьезный. Можно предположить, что экономика нынче в таком состоянии, что есть определенная логика в том, чтобы позволить себе определенные послабления к не совсем правильным россиянам.

В этой связи хочется высказать новогоднее пожелание или тост, как кому нравится: пусть в нашем обществе и даже во властной вертикали будет больше дискуссий! Вернее сказать, пусть они сохраняются как жанр. Как известно, в спорах рождается истина. Последний фактор есть прямая польза государству. Что до уехавших, может быть, попробовать их вернуть как-то по-хорошему? Мол, возвращайтесь, мы все простим, мы же добрые. Ведь если пугать своих граждан страшными карами, желающих купить обратный билет в Россию, кажется, найдется не много.

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