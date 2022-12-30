Минфин не станет продлевать отсрочку налога с доходов по вкладам

Налог с доходов по вкладам, действие которого было отложено на два года, нужно будет заплатить по итогам 2023 года (до декабря 2024-го). Минфин сообщил «Известиям», что не планирует дополнительных послаблений.

Закон о новом налоге был введен еще весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Впервые его нужно было заплатить в 2022 году по итогам 2021-го, однако его действие отложили на два года на фоне введения против России санкций в связи с вводом войск на Украину.

Как сообщал «Ъ», сумма , не подпадающая под налогообложение, равна 1 млн руб., умноженному на максимальное значение ключевой ставки в году, за который платится налог. Причем налогооблагаемая сумма высчитывается с доходов по всем вкладам. Если максимальная ставка в 2023 году останется на текущем уровне (7,5%), то вкладчик будет освобожден от уплаты налогов с суммы 75 тыс. руб.

О том, как рассчитать налог,— в материале «Ъ» «Вклад на Рождество».