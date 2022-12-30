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Коммерсантъ FM
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Для спасения Макара Черникова не хватает 1 007 277 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая возраст мальчика и характер опухоли, Макару назначен курс лучевой терапии. Наиболее предпочтительным является протонное облучение — один из самых эффективных и щадящих способов воздействия на опухоли. Его преимущество в особой точности: сформированный нужным образом пучок протонов воздействует только на опухоль, не выходя за ее пределы. Таким образом, эффективность остается высокой, а последствия облучения на здоровые ткани головного мозга минимизируются, что особенно важно при лечении детей. Риск побочных эффектов и рецидивов при этом виде терапии минимальный».

Стоимость протонной терапии 3 987 277 руб. ООО «Директ кредит центр» внесло 69 280 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 910 720 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 1 млн руб. Не хватает 1 007 277 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Макара Черникова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет тети Макара — Оксаны Анатольевны Витюневой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

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